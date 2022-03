La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, sorprendió a los televidentes al revelar que no trabajaría con la conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna. La presentadora realizó dichas declaraciones durante el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Choca Mandros fue el designado para conversar con la también actriz, que tuvo una divertida participación en ‘Junta de vecinos’. Tula Rodríguez debía responder todo tipo de preguntas y si se negaba debía beber un líquido exótico.

Cuando le preguntaron con quién no trabajaría entre las conductoras: Rebeca Escribens, Natalie Vértiz, Valeria Piazza y Brunella Horna, Rodríguez no dudó en responder que no trabajaría con la joven empresaria.

“Con Brunella Horna (no trabajaría) porque ya está trabajando en otro lado y encima está con otro productor”, señaló entre risas Tula Rodríguez, lo que la libró de comer carachama.

Como se recuerda, Brunella Horna es la nueva conductora del programa ‘América hoy’ que es producido GV Producciones de la conductora Gisela Valcárcel con quien Tula Rodríguez tuvo un alejamiento luego que la actriz quedara embarazada de su exesposo, Javier Carmona.

