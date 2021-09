Alejandra Baigorria se mostró en contra de las críticas que recibió en redes sociales a raíz del accidente que sufrió Elías Montalvo en un juego de altura en Esto es guerra hace algunos días. La empresaria defendió a sus compañeros de trabajo luego de que muchos han pedido el final del reality.

Por tal motivo, tuvo palabras sobre el tema y no ocultando su indignación sobre las opiniones que consideran que lo más oportuno es cerrar el espacio juvenil. Remarcó que ser un chico reality no es nada sencillo y que todo lo hacen por sacar adelante a sus familias.

“A veces, se burlan de nosotros por armar vasitos, se ríen (...) ser un chico reality no es fácil“, comentó.

“Detrás de cada uno de nosotros hay una historia y no saben que nosotros nos sacamos el ancho para sacar adelante a nuestras familias“, añadió.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje de solidaridad a Elías Montalvo, quien se viene recuperando de una caída de 15 metros durante un juego del reality.

“En la vida me he vuelto media ermitaña con los amigos, pero a Elías lo considero mucho. Desde que entró me gustaba enseñarle las competencias porque lo veía con ganas. Algo que yo quiero resaltar de él son las ganas que tiene de ser el mejor en todo lo que hace”, sostuvo.

“Él me dijo que quería sacar su marca de ropa y mucha gente lo quiere hacer, a veces lo deja y él tenía mucha pasión y las ganas que tiene de sacar adelante a su familia. Aprovecha ahora que has vuelto a nacer y utiliza esa energía y yo te aseguro que vas a hacer alguien porque la luchas. Sigue adelante”, agregó.

