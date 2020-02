Gran expectativa se viene generando luego que diversos medios locales informaran que Rodrigo González volverá a la pantalla chica por la señal de América Televisión.

Trascendió que el conductor de televisión habría sido convocado por Mariana Ramírez del Villar para conducir la secuencia de baile “Divas” de “Esto es Guerra” y estaría junto a su amiga María Pía Copello.

Tras la noticia, el popular “Peluchín” compartió en sus stories de Instagram la captura de las portadas de los medios de comunicación que informaron sobre su supuesto ingreso al reality.

Rodrigo González compartiría roles en la conducción con María Pía Copello. (Foto: captura)

El ingreso de Rodrigo González a “Esto es Guerra” ha causado gran conmoción debido a que en el pasado ha tenido ácidos comentarios respecto a los chicos “realitys”.

Como se recuerda, días atrás, la productora general de “Esto es Guerra", Mariana Ramírez del Villar, señaló que Peluchín no estaba en los planes para que sea conductor de ‘Esto es Guerra’, pero no descartó tenerlo entre sus filas como invitado. “Rodrigo no estuvo nunca en nuestros planes. Como invitado, posiblemente podría estar”, agregó.

Respecto a las duros cuestionamientos que en su momento hizo Rodrigo a las figuras del reality de competencia, Mariana señaló: “Ese es su negocio: tener anticuerpos con todos los talentos peruanos, no se casa con nadie, es el género que él domina y lo hace muy bien”.