“Esto es guerra” presentó una edición diferente para elegir al nuevo capitán de ‘Los Combatientes’. La votación fue entre Rafael Cardozo y Said Palao.

La producción del programa juvenil abrió las líneas del canal para que el público eligiera y la gran mayoría votó por Palao. Mientras que ‘Los Combatientes’ optaron por Cardozo.

Tras varios minutos de votación, Said Palao salió triunfador y agradeció al público por el respaldo. “Quiero agradecer a todo el público por su apoyo. He tenido todo el respaldo de las personas que han llamado (al programa) y eso me hace sentir súper bien”, expresó.

“Decirle a mis compañeros que haré todo lo posible para cambiar su forma de parecer y sacaré el equipo adelante”, añadió.

Por su parte, Rafael Cardozo prefirió no hablar al respecto y solo decidió abrazar a su nuevo capitán Said Palao, quien aceptó el noble gesto del brasileño.

