'EEG' y 'Combate': Chicas reality que denunciaron a sus parejas por agresión (VIDEOS)

Tras la ola de críticas que han generado los videos donde se observa a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga, recordemos que no es la primera vez que se hacen públicos casos de agresión que involucran a los populares chicos reality.

Muchas de estas agresiones han ocurrido al interior de una relación de pareja y tienen como protagonistas a algunos integrantes de 'Esto es Guerra' y los fenecidos realities, 'Combate' y 'Bienvenida la tarde'.

A continuación, recuerda algunos de los casos de agresión que fueron denunciados y causaron gran revuelo en la farándula peruana.

Alejandra Baigorria y Guty Carrera

Uno de los casos más sonados ocurrió en el 2016, cuando Alejandra Baigorria denunció por presunto maltrato psicológico al modelo Guty Carrera, quien fue su pareja por casi un año.

En ese entonces, la popular 'Rubia de Gamarra' difundió en un programa de espectáculos los audios donde se escuchaban las fuertes peleas que sostenía con el hijo de Edith Tapia.

En dichas conversaciones telefónicas se demuestra cómo Guty Carrera minimiza su trabajo y sus amistades con el objetivo de mantenerla dentro de casa, presuntamente por celos. Incluso, la chantajea con realizarse daños a su propia salud si Alejandra Baigorria no le contesta el teléfono.

Como se recuerda, tras difundir los audios Alejandra Baigorria decidió denunciarlo "por violencia familiar en la modalidad de violencia física y psicológica", demanda por la cual la empresaria recibió medidas de protección preventivas.

"Él apeló a todas las medidas cautelares, pero se le negó. Por lo tanto, no puede acercarse a mí por tres años. Yo estoy tranquila, no tengo nada en contra de él, solamente no hablo de personas que no tienen nada que ver conmigo", declaró en aquella época Alejandra Baigorria a Perú 21.

Sin embargo, ante la reciente aparición de Guty Carrera en el programa 'El valor de la verdad', su abogado Daniel Raa Ortiz informó que la denuncia que interpuso Alejandra Baigorria en su contra quedó "archivada" el 14 de junio de este año.

Andrea San Martín y Sebastian Lizarzaburu

En el mismo año (2016), la exchica reality Andrea San Martín reveló ante Magaly Medina que su expareja y padre de su primera hija, Sebatian Lizarzaburu, la agredió aún estando embarazada.

Los exchicos reality comenzaron su relación en el 2013 cuando ambos formaban parte de 'Bienvenida la Tarde'. En aquel entonces, la modelo tenía 23 años y el popular 'Hombre roca' 20 años.

Tras varias idas y vueltas, la expareja empezó a convivir en septiembre de 2014; sin embargo, los problemas se intensificaron y Andrea San Martín terminó contando que su relación acabó por faltas de respeto y agresiones por parte del chico reality.

Cabe mencionar que tras las acusaciones de Andrea San Martín, ambos se enfrascaron en una pelea mediática por defender cada uno su versión. Las tensiones disminuyeron con el nacimiento de su hija, al punto de que ambos retomaron la relación; sin embargo, a los pocos meses se volvieron a separar pero esta vez aceptaron llevar un trato cordial.

En la actualidad, ambos personajes se encuentra alejados de la televisión, pero sus problemas como padres continúan. Andrea San Martín ha acusado en reiteradas ocasiones a Sebastián Lizarzuburu de no cumplir económicamente con su hija ni visitarla con frecuencia.

Poly Ávila y André Castañeda

Otro episodio de agresión en el mundo de los realities fue protagonizado por André Castañeda y Poly Ávila. Aunque la modelo argentina no fue quien denunció la agresión, se hizo público que André, quien en ese entonces era su pareja, la jaló de los cabellos cuando se encontraban en una discoteca.

El propio chico reality reconoció la agresión y pidió disculpas por su accionar. Sin embargo, dicha agresión le costó que fuera expulsado del fenecido reality 'Bienvenida la tarde', donde ellos se conocieron y comenzaron su relación.

“Me hago responsable. No soy un cobarde, estoy dando la cara. A Poly la quiero, la amo. Lo que pasó el viernes se nos escapó de las manos. Jamás se me pasó por la mente agredirla. Quise abordarla, la tomé del pelo para voltearla y acepto que eso estuvo mal. Yo vi algo (entre Poly y Nicola) que se puede prestar a malas interpretaciones, pero nada justifica lo que hice. No fue la forma, quería que me viera”, dijo André entre lágrimas.

Pese a la agresión, Poly Ávila aseguró que era la primera vez que André Castañeda tenía una reacción de ese tipo y tiempo después continuaron con su relación, la cual duró por muchos años hasta que en julio del año pasado decidieron poner punto final a su historia de amor.