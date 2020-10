Luego de que Ducelia Echevarría contara que estuvo en coqueteos con Israel Dreyfus y Diego Chávarry, se especuló que su novio Domingo Salas se habría molestado; sin embargo, la integrante de ‘Esto es Guerra’ aclaró que su pareja entiende su trabajo y no es celoso.

Así lo señaló en ‘América Espectáculos’ donde también contó sus ganas de ser madre otra vez, pero descartó quedar embarazada este año debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, por lo que esperará hasta el próximo año.

“Nada que ver, Domingo es muy compresivo, eso fue mucho antes de haber estado con él y lo entiende. Él sabe que esto es televisión y siempre saldrán cositas del pasado pero nada él fresh. Ningún problema. Él sabe porque cuando empezamos a salir yo le conté de cómo era, no es tonto y se dio cuenta de la situación”, dijo Ducelia Echevarría.

¿Novio de Ducelia Echevarría se molestó por ser vinculada con Israel Dreyfus y Diego Chávarry?

“Hay algunas cosas que uno a veces hace que conforme pasa el tiempo se tiene que aguantar porque han sido errores que uno ha cometido”, agregó la ‘guerrera’.

Además contó que está planeando tener un segundo bebé, incluso señaló que su primogénita le pide un hermanito.

“Podría ser (casarse el 2021). Todavía no tengo (anillo) pero no estoy en apuro porque si de repente me lo da un día voy a tener que pegármelo porque yo pierdo todo. Entonces, que se demore, con paciencia. Cuando ya esté en mi casita allí de repente”, dijo Echevarría.

“Mi Claire lo pide a gritos (un hermanito) pero este año no por el tema del virus pero de repente el próximo año sí. Ella quiere ahorita porque está chiquita puede ser que el próximo año sí (salga embarazada)”, agregó.

Ducelia suspendida de ‘Esto es Guerra’

La guerrera Ducelia Echevarría fue suspendida del reality ‘Esto es Guerra’ tras negarse a participar en el reto ‘Mareados’ donde se enfrentaría a Michelle Soifer.

La guerrera señaló que se encontraba mal de salud pero no contó con las burlas de Michelle Soifer. Incluso le dijo que por su negativa podrían pasarla a zona de reserva.

“Gian Piero tú me viste antes de ayer y me fue muy mal, llegué a mi casa y no podía ni siquiera comer. Es un tema de salud, yo no lo voy a hacerlo porque estoy muy mal. Si desean regálenle el punto (a los guerreros)”, dijo Ducelia Echevarría en esa ocasión.

