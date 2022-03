Las conductoras María Pía Copello y Johanna San Miguel volvieron a sostener un intercambio de palabras durante la última edición de “Esto es Guerra”, emitida este miércoles 9 de marzo.

A pedido de los integrantes de los “Combatientes”, María Pía le pidió a su compañera que hiciera un alto a las bromas y que marque su distancia, ya que ella estaba enfocada en animar a su equipo, sin imaginar que la respuesta de San Miguel la dejaría sin palabras.

“¿Estás segura? Esto no es ‘Nubeluz’, esto no es ‘María Pía y Timoteo’, yo no soy Timoteo, esto es ‘Esto es Guerra’. No tengo ningún problema, ¿quieres que salga la loca? La loca sale”, le respondió la también actriz.

María Pía no se quedó callada y decidió responderle con todo a su colega. “No sabes el miedo que me da, esto tampoco es ‘Pataclaun’, por si acaso ah, así que no te afanes”, acotó.

La temporada que celebra los 10 años al aire de “Esto es Guerra” se inició el pasado 21 de febrero y Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Carol Reali ‘Cachaza’, Gino Pesaressi y Sully Sáenz fueron quienes estuvieron al frente de las primeras ediciones. Actualmente, María Pía Copello y Johanna San Miguel permanecen en la conducción.

