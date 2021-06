El integrante de ‘Esto es guerra’ y empresario, Mario Irivarren reveló que sufrió una crisis emocional durante la pandemia del nuevo coronavirus debido a que estuvo acumulando muchos sentimientos que explotaron en cuarentena.

Así lo dijo Mario Irivarren en el programa ‘Estás en todas’ donde participó en la secuencia ‘Las esferas de la verdad’. Además señaló estar feliz al lado de su actual pareja, Vania Bludau, con quien todavía no tiene planes de matrimonio.

“Yo sí las he vivido (crisis emocionales), pero nunca las he hecho públicas. La gente lo que ve es una persona que está frente a cámara y uno aquí no va a venir con su cara de problemas. La gente te ve para alegrarse y no para entristecerse. Uno puede tener el peor problema, pero se prenden las luces y uno tiene que poner su mejor cara”, señaló Mario Irivarren.

null null

“Lo mismo pasa en las redes, las redes son una mentira y eso todos los sabemos. A lo largo de muchos años se fueron acumulando muchos sentimientos que explotaron en la cuarentena. Es lo ideal (acudir a un especialista), es lo recomendable”, añadió el joven empresario.

Mario aprovechó para aclarar que sí le gustaría que Vania Bludau sea parte del reality ‘Esto es guerra’. Aunque advirtió que por su carácter podría chocar con Rosángela Espinoza o Ducelia Echevarria.

“Si ella viene, sería bonito compartir con ella acá (en ‘Esto es guerra). Ahora ella tiene un carácter que me daría miedo porque aquí se pelean entre mujeres... Tienes una Rosángela que sabe cómo buscarte, tienes una Ducelia que sabe cómo hincarte. Si la buscan la van a encontrar y se armará el desmadre. Esa es la parte por la que preferiría que se quede en casa, que medite porque ella hace yoga y lee libros de meditación”, señaló entre bromas.

VIDEO RECOMENDADO

Las caídas más polémicas en los programas de Gisela Valcárcel