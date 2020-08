En una nueva secuencia de Esto es Guerra, Mario Irivarren hizo una explosiva confesión, diciendo que siempre va a querer a Ivana Yturbe, pese a que ya no mantenían una relación sentimental y tampoco tienen planes de una reconciliación.

“Ella ha sido mi pareja cuatro años y medios, para mí las personas no se olvidan. Si tu compartiste un año, un día o lo que sea, es porque hubo sentimientos bonitos y eso es algo que no se debe perder. Ivana sabe que yo siempre la voy a querer: hoy, mañana y siempre. A pesar de buenas y malas cosas, ella sabe de mi cariño”, respondió el capitán de los combatientes a Michelle Soifer, quien hizo la pregunta.

Esta confesión fue hecha en la secuencia “Yo respondo” de EEG, la cual estuvo dirigida por el popular personaje “Laura Chozo”, interpretado por el comediante Fernando Armas.

Previamente, Ivana también respondió la pregunta de Gino Assereto sobre la posibilidad de una reconciliación con Irivarren:

“Ambos tenemos las cosas súper claras y tenemos otras cosas en la cabeza. Y la verdad, no tenemos planes de volver”, explicó la modelo.

Ante la pregunta de Said Palao sobre si ella creó una cuenta falsa para espiar a su expareja, la combatiente dejó en claro que la posibilidad de retomar su romance es nula.

“Para las personas que piensan o me vienen a preguntar por las cosas que hace Mario, de verdad yo quiero que él sea muy feliz y que encuentre a una chica que sea la indicada para él. De verdad ya dejen de preguntarme de todo lo que hace él”, dijo.

Cuando le tocó su turno, Mario acotó lo siguiente sobre retomar una relación con su compañera de equipo: “Eso no está en nuestros planes y en nuestras cabezas, hace seis meses que nos separamos y cada quien tomó su camino, llevamos una relación cordial, que es lo más correcto teniendo en cuenta que trabajamos en el mismo programa”.

NUEVO GALÁN DE ANGIE ARIZAGA

Mario Irivarren encendió la ronda de preguntas al consultar en vivo a la guerrera si era verdad que la “Negrita” tendría un nuevo galán rondándola y por eso, choteaba a su amigo Jota Benz.

“La gente habla muchas cosas, pero estoy soltera. No tengo nada con Jota, pero no tiene nada que ver con alguien. No hay nadie. Estoy a dieta. No como sushi”, respondió.

