En medio del nerviosismo de conductores y competidores, Micheille Soifer logró vencer su fobia de altura en uno de los retos extremos y logró quedarse en “Esto es guerra”.

Por más de veinte minutos, la popular “Michi” estuvo paralizada en la parte superior del juego sin poder saltar, incluso su amiga Angie Arizaga subió para darle el encuentro y motivarla.

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz la animaban también desde el set. Sin embargo, nada parecía convencerla de realizar el reto. “Me ha dado la tembladera, no puedo, tengo miedo. No quiero irme del programa. Denme un poco más de tiempo”, decía la guerrera mientras daba el último conteo.

De manera curiosa, fue Rosángela Espinoza, con quien usualmente tiene discrepancias verbales, le dio algunas palabras de motivación.

“Michelle, si te vas te vamos a extrañar”, “Piensa que detrás tuyo está el demonio, que está Ducelia Echevarría”, “Piensa que estás muy cansada y quieres tirarte a tu cama a dormir”, cuando de repente Michelle se lanzó de manera inesperada y aseguró su permanencia en EEG.

Previamente, Angie Arizaga aseguró su permanencia en Esto de Guerra tras completar el reto de altura que fijó el tribunal la semana pasada. La competidora de los Guerreros esquivó así la zona de reserva. Ella no vaciló al saltar y completó el reto en pocos minutos, por lo que recibió el respaldo de los conductores del programa

La participante tuvo la opción de no tomar la cinta amarilla que permanecía en la estructura, pero decidió completar el reto jalando dicho elemento.

EEG: Michelle Soifer logró quedarse en el programa al terminar circuito extremo de altura

El confesionario

Rafael Cardozo, Said Palao y Alejandra Baigorria aprovecharon el confesionario para decirse algunas cosas que aún tenían pendiente, tras el cambio de camiseta de los ex combatientes.

“Yo no te quería en el equipo, a quien decepcionaste fue a los fans del combate, ellos te querían en el equipo, pero tu preferiste irte debajo de las faldas de tu enamorada”, fue el primer mensaje del brasileño.

En tanto, Said no se quedó callado y le dijo: “No he traicionado a Combate, yo amo y transpiro combate. Pero ese no es Combate es de Rafael y de sus amigos”.

Por su parte, Alejandra Baigorria lamentó que Mario Irivarren y Pancho Rodríguez sean unos títeres de Cardozo. “Me quitó el sombrero por ti, pues siempre haces lo que se te viene en gana”, recalcó.

Semifinal de Divas

Un espectáculo de luces y color se vivió en la semifinal de Divas. Paloma Fiuza e Isabel Acevedo presentaron una coreografía impecable, incluso coincidieron en el mismo puntaje, por lo que pasaron de frente a la gran final.

Mientras que Luciana Fuster y Rosángela Espinoza deberán enfrentarse nuevamente, y solo una de ellas solo pasará a disputar la copa.

Paloma Fiuza e Isabel Acevedo pasaron a la final de "Divas EEG"

Paloma Fiuza e Isabel Acevedo pasaron a la final de “Divas EEG”

Paloma Fiuza e Isabel Acevedo pasaron a la final de "Divas EEG"