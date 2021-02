El integrante de Esto es Guerra, Patricio Parodi, se volvió tendencia en las redes sociales al no saber qué responder cuando le hicieron una pregunta de cultura general durante dicho programa.

Durante una ronda de preguntas, a Parodi le tocó responder quién aparece en los billetes de S/100. Sin embargo, prefirió no arriesgarse y pidió pasar a una siguiente pregunta.

“No me arriesgo, no me arriesgo”, atinó a decir Parodi ante la mirada de sus compañeros. La respuesta era Jorge Basadre, historiador peruano, autor de libros esenciales en cuanto a este tema.

Su respuesta causó risas entre los concursantes y la conductora del programa, Johana San Miguel. De inmediato se pasó a una siguiente consulta.

La reacción de Parodi se repitió en la pregunta sobre qué significaba “cinofobia”. El concepto de esta palabra es “miedo desmedido hacia los perros”.

Patricio Parodi no responde sobre quién aparece en billetes de S/100