Hace unos días, Rosangela Espinoza utilizó sus redes sociales para solicitar un balón de oxígeno para su tío que vive en provincia y si es posible una cama UCI para hospitalizarlo.

Ahora, mediante sus historias de Instagram, la chica reality reveló que su tío falleció debido al coronavirus. Además, exhortó a sus seguidores que se cuiden de este mortal virus.

“Por favor, cuídense, protéjanse. Este virus está matando a gente inocente. Mi tío falleció. Que en paz descanse. Fuerza mami” , expresó la ‘Chica Selfie’.

Rosángela Espinoza niega saber quién le envía flores

En una entrevista para América Espectáculos, la chica reality negó saber la identidad del nuevo galán que estaría enviándole flores. También aseguró que no tomará decisiones apresuradas con respecto a tener nueva pareja.

“No lo conozco, hasta el día de hoy no lo conozco, no estoy mintiendo... Sí hay detalles (continuos), pero yo quiero estar super tranquila, quiero tomar muy bien las decisiones, ya no apresuradas... Yo estoy relajada, tranquila y vamos a qué pasa. Ya no quiero pensar en que tengo que tener enamorado, no”, comentó Rosángela .

