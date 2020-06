Rosángela Espinoza y el productor de “Esto es guerra” Peter Fajardo fueron protagonistas de una tensa discusión en la última edición del reality juvenil. Esta situación se produjo cuando la modelo aseguró que ella no tuvo una buena participación en la secuencia “Dale Play” por culpa de la producción.

Según detalló, ella no pudo elegir la coreografía para competir con Michelle Soifer en “Dale Play” y que el equipo de producción impone sus reglas.

“Si me van a poner a competir con un baile hindú (realizado por Michelle Soifer) que tiene mucho más movimientos y más fuerza. Obviamente, ella se va a lucir mejor... Me han puesto un baile muy lento y no puedo elegir la música”, señaló Rosángela.

Ante la queja pública de la modelo, el productor Peter Fajardo pidió una intervención para defender a su equipo de trabajo.

“Voy a pedir que te cierren el micrófono porque no voy a permitir que sigas hablando mentiras. Hoy hubo ensayo y tú no has venido a ninguno. Nosotros te acabamos de ver aquí (en vivo) y si tenías alguna queja lo hubieras hecho antes”, sentenció Fajardo.

Rosángela Espinoza y productor de "Esto es guerra" discuten en vivo. (Video: América TV)

