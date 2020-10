El integrante de ‘Esto es guerra’, Rafael Cardozo imitó a Said Palao para el divertido reto ‘Cabina extrema’. El combatiente se colocó una peluca y unos diente falsos bastante grandes lo que le valió la aprobación del Tribunal. Sin embargo para Said su compañero no estuvo a la altura del reto.

“Me hubieran puesto alguien más acorde. Me han puesto a alguien que tiene 15 años más que yo, pesa 15 kilos más que yo, le faltan 15 cuadrados más, la voz no es de peruano. Estaba pésimo”, señaló Said Palao para las cámaras de América Espectáculos.

Esta respuesta era de esperarse debido a que Said Palao y Rafael Cardozo han protagonizado fuertes desacuerdos en pleno programa en vivo. Al igual que con Alejandra Baigorria. Incluso, Rafael calificó a la popular empresaria de Gamarra como la peor competidora.

Rebeca Escribens defiende a Said Palao

Tras presentar la nota, la conductora Rebeca Escribens pidió que no se burlen del guerrero y menos con el tema de la dentadura.

“Fuera de bromas no se jueguen así, no sean graciosos... Cómo me voy a burlar (de sus dientes) cuando a mí toda la vida me han molestado de ‘conejo gordo’. No tenía ni para el pasaje y me iba a arreglar los dientes. No se jueguen con eso, de verdad, se los pido por favor”, señaló Escribens.