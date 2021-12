En la última edición de l Artista del Año, Estrella Torres sorprendió al jurado al demostrar todo su talento en el canto y baile. Además, eso le valió un pase directo a la final del programa conducido por Gisela Valcárcel.

En conversaciones con la prensa, Estrella contó que se le hizo difícil ensayar, pues ha estado sintiendo mareos constantemente.

“Yo se que la próxima semana se viene más de lo que se vio hasta el momento. Me toca ensayar durísimos, creo que voy a ensayar las 24 horas del días y voy a esforzarme más todavía”, contó la cantante.

Luego continuó con: “la verdad si me chocó, en mis ensayos me afectó un poco, empecé a marearme, a sentirme súper débil, pero sé que todo sacrifico vale la pena. Lo estoy sobrellevando de manera profesional No quiero fallar al público ni al programa, porque estar aquí es mi sueño. (Los mareos) son por estrés, era porque no estaba descansando mucho, estaba comiendo lo necesario, pero sentía que estaba gastando más energía de lo normal”.

Estrella Torres: “Quiero ser la primera mujer que pueda internacionalizar la cumbia”

En diálogo con Trome, Estrella mencionó que sus intervenciones en dicho reality son “la oportunidad que quería para internacionalizarse con la cumbia peruana”.

“Quiero llegar a mucha gente no solo en el Perú, sino también en el extranjero, y más que todo representar la cumbia. Sé que hay grandes cantantes de salsa por ejemplo Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Yahaira Plasencia, quienes representan la salsa peruana en otros países. Yo quiero hacer lo mismo, no obstante en cumbia. Quiero ser la primera mujer que pueda internacionalizar la cumbia”, manifestó.

Asimismo, indicó que para ello es necesario “hacer feat” con otros artistas, labor de la que se encarga su manager. “Hay que esperar que se acabe la temporada y empezar con todo buscando el crecimiento”, agregó.

