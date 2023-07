La cantante de cumbia Estrella Torres respondió a las declaraciones de los conductores de ‘Préndete’, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, quienes dejaron entrever que ella sido la ‘alcachueta’ en la infidelidad de Christian Domínguez e Isabel Acevedo.

En una reciente entrevista, la artista fue cuestionada por qué opinaba respecto a las afirmaciones de los presentadores de espectáculos.

“Yo me caracterizo por no meterme en la vida de los demás, no lo hago, no voy a hablar de nadie. Tengo un bonito recuerdo de la agrupación ‘Puro Sentimiento’, pues de hecho que se crean amistades, como fue en mi caso con ‘Chabela’”, respondió para Trome.

Asimismo, la cumbiambera aseguró que no le molesta ser calificada de ‘alcahueta’ por su amistad con la popular ‘Chabelita’, a quien considera una “chica linda por dentro y por fuera”, ya que no considera haber hecho algo indebido.

“Nunca, porque no estoy haciendo nada malo, apañando a nadie porque yo me ocupo de mi vida, tampoco estoy con el ‘alcahueteo’. No tengo que estar hablando de los demás y tampoco tengo tiempo”, señaló.

