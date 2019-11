Ethel Pozo arremetió contra Christian Domínguez por no presentarse en 'El show después del show' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ethel Pozo arremetió contra Christian Domínguez por no presentarse en su programa 'El show después del show', tras la difusión de unas imágenes en el programa de Magaly Medina que revelaban que el cantante sí estaba en Lima y no había tenido un “problema con su camioneta en la carretera” como aseguró su mánager al espacio de América TV para justificar su ausencia.

Y es que Christian Domínguez debía asistir a este programa el jueves por la mañana, pero nunca llegó. Ante ello, Maritza Rodríguez, representante de “La Gran Orquesta Internacional”, se presentó junto a los demás integrantes de la agrupación y tras pedir las disculpas respectivas, explicó lo que había pasado con el cumbiambero.

Sin embargo, Magaly Medina dejó entrever que la razón más importante para que Domínguez no asistiera al mencionado programa, es que tendría una entrevista exclusiva el lunes en 'En boca de todos' para ofrecer detalles de las polémicas en las que se vio envuelta su situación sentimental las últimas semanas.

Por ello este viernes, Ethel Pozo expresó toda su molestia y su malestar por la actitud de Christian Domínguez y arremetió en su contra, cuestionando su palabra e incluso lo calificó de 'traicionero' por haber dejado plantados a los televidentes, pues eran quienes esperaban verlo en el programa.

"Yo la verdad que siempre he dudado un poco de la palabra de Christian (Domínguez), y creo que el Perú lo sabe, porque no comparto muchas de sus actitudes. Pero ayer a través de las imágenes que Magaly Medina propaló, nos dimos cuenta que no estaba en Huarmey como su mánager pensaba, sino que estaba muy cerca", dijo inicialmente Ethel Pozo.

"Yo quiero decir que Christian (Domínguez) no me ha plantado a mí porque yo no acordaría ninguna reunión con él, jamás, pero sí, a los televidentes, a este programa y a esta casa, que es América Televisión... Solo quería aclarar esto, porque a mí no me ha plantado, no me reuniría con él, no somos amigos", agregó.

Y continuó: "Sin embargo, hay una palabra: la lealtad. El que traiciona puede hacerlo en muchas otras ocasiones en amistades, en compromisos, con la orquesta... ¿Qué pasa con su palabra? Soy una persona buena pero no soy tonta tampoco, y sé que no vino aquí porque va a presentarse en otro programa".