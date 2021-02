La conductora Ethel Pozo contó en redes sociales el complicado momento que atraviesa por dos amigos suyos muy cercanos que se encuentran luchando por su vida debido al coronavirus (COVID-19).

Mediante su cuenta de Instagram, el rostro de “América Hoy” aconsejó a sus seguidores cumplir con la cuarentena obligatoria para así evitar un contagio que ponga en peligro sus vidas.

“Todos tenemos a alguien luchando en estos momentos contra el COVID-19. Tengo dos amigos cercanos internados en el Rebagliati luchando por pasar esta etapa, para que sus pulmones reaccionen y estén bien”, comentó en sus historias.

Es ahí donde instó a su público a quedarse en casa. “No nos expongamos, salgamos solo por cosas muy importantes, quizás para comprar la comida, pero sino quédate en casa porque en verdad nuestros hermanos la están pasando mal. Estamos en oración y el que no siempre se hable de esto, no quiere decir que no exista”, agregó.

Del mismo modo, la hija de Gisela Valcárcel recordó a sus seguidores que muchas personas que trabajan en la televisión también la pasan mal por la pandemia de coronavirus. “Los que estamos en televisión, en las redes, les damos ánimos, pero no significa que no la estamos pasando mal”, comentó.

Finalmente, la presentadora recomendó a sus seguidores bailar o divertirse en redes sociales para combatir el aburrimiento por el confinamiento o los malos momentos.

