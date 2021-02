Conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y ‘América hoy’, Ethel Pozo aseguró que su presencia en la televisión es gracias a su talento y esfuerzo que ha puesto en cada proyecto que está involucrada.

Así lo dijo en una entrevista para el grupo El Comercio, donde también resaltó la buena química que ha surgido entre Melissa Paredes, Janet Barboza con quienes conduce la tercera temporada de ‘América hoy’.

“(Estoy en televisión) Por mi talento sin duda. Este verano tuve opción de otras propuestas en otros canales y opté por quedarme. Esto sería como un bodeguero que le paga la carrera a su hijo para que sea administrador, el hijo se gradúa y administra la bodega de enfrente. Sin duda tenemos una productora y a lo largo de los años hemos hecho muchísimos programas, trabajo en la empresa desde el 2002. No me iría por el momento a otro canal u otra productora porque tengo mucho crecimiento personal en GV”, señaló muy segura Ethel Pozo.

“Además yo entré a la televisión a los 36 años, si hubiera sido porque mi mamá tuviera algo que ver hubiera sido a los 18 años. Estoy agradecida con todas las propuestas que los canales me hacen, pero por este año me quedo en GV y en América Televisión. Además, este es un negocio e intervienen muchas personas antes que el producto salga al aire. Nosotros hacemos casting para otros programas también y debes tener aprobación porque de eso dependen las marcas y los auspicios”, explicó la conductora.

Sobre el nuevo ingreso de Melissa Paredes y Janet Barboza como conductoras principales de ‘América hoy’ señaló estar contenta porque hay buena química.

“El tema del programa diario me ha dado demasiados buenos frutos porque es una conexión directa con el público. Estamos súper contentos. Ahora con Melissa y Janet hemos armado un buen grupo… Somos tres mujeres que no compiten porque distintas y aportamos cosas distintas. No hay un tema de competencia y eso es lo rico”, precisó.

‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ formó el “team ideal”

Ethel Pozo está emocionada porque este domingo 7 de marzo a las 7 y 30 p.m. se estrena la quinta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ que conduce al lado de Yaco Eskenazi y la chef Muriel Mongrut.

“El 10 de agosto del 2017 mi vida cambió porque fue el primer día que conduje el programa y fue una bendición tremenda… Desde el principio me apoyé en Yaco porque él tenía la experiencia de un programa en vivo en Esto es guerra. Yo venía para dar lo mejor de mí pero estaba tibia. Fue algo mágico. Me animé hacerlo porque era un programa para toda la familia, sabía que gustaría mucho a los niños y yo por mis hijas muero”, aseguró Pozo, quien calificó a Yaco y Muriel como su “team ideal”.