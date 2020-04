“Siempre supe que quería ser comunicadora social, desde pequeña, nunca pensé ejercer otra carrera que no fuera esa”, nos dice Ethel Pozo. La conductora pasó por el área de producción y comercial de GV producciones, empresa dirigida por su madre Gisela Valcárcel, y posteriormente se decidió a incursionar en la televisión. Desde 2017 conduce “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y desde febrero también la vemos en “América hoy”. En entrevista para Correo, Pozo nos habla de sus estrategias para afrontar la cuarentena y de su experiencia en el mundo del entretenimiento.

¿Cómo sientes que ha sido tu evolución como conductora desde el estreno, en 2017, de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” a la fecha?

Creo que cualquier personaje televisivo como en la vida real va desarrollando con la edad ciertas cosas. Yo no soy la misma Ethel de los 20 y, sin duda, la conductora tampoco es la misma del 2017. A mí me encanta la comedia, la risa me motiva, entonces en “Mi mamá cocina...” junto con Yaco Eskenazi y Muriel Mongrut se ha podido desarrollar mucho el humor. Creo que hoy hay una Ethel más graciosa.

También te hemos visto en la película “Loco cielo de abril” y en la serie “De vuelta al barrio”, ¿qué es lo que te atrae de la actuación?

Actuar es una de mis pasiones. Yo he estudiado actuación, entonces es algo que me fascina, no he podido dedicarme de lleno porque la vida me llevó a tener otros roles. Este año he participado en “No me digas solterona 2”. Cada vez que me llamen para actuar, ahí voy a estar.

¿Tienes el sueño de llegar a ser una conductora tan reconocida y exitosa como tu mamá?

No, mi sueño en la vida es llegar a ser una buena mamá. Deseo que mis hijas estén orgullosas de lo que fui como mamá. Yo adoro mi trabajo, adoro mi carrera, pero, sin duda, lo que más me llena el alma y el corazón es el amor de mis hijas. Para mí lo principal es mi familia.

Ahora te vemos en “América hoy” abordando temas relacionados a la crisis sanitaria por el coronavirus. ¿Dirías que el magacín se ha convertido en un espacio para informar sobre la pandemia?

El programa es un magacín utilitario, entonces, en cualquier tipo de coyuntura se enfoca en ayudar a las personas con especialistas como médicos y abogados. Por ejemplo, hemos tocado temas psicológicos cuando la coyuntura ha sido de problemas de abuso hacia la mujer o infidelidad. Es un programa de mucha ayuda a la población.

¿Qué actividades realizas en esta cuarentena?, ¿cómo enfrentas la preocupación por el avance del virus?

Como a todos, contraer esta enfermedad, me abruma. En casa lo sobrellevamos con mente positiva. Hay días que mi ánimo cae y no me siento bien, pero debo sacar fuerzas porque tengo dos niñas a quienes alentar. Además, leemos historia universal y realizamos actividad física, hacemos cosas productivas con nuestro tiempo para que cuando salgamos de este ciclo que nos ha tocado vivir, tengamos algo positivo que comentar.

¿De qué manera has abordado el tema con tus pequeñas?

Todos los días les cuento un caso distinto, les hago leer y ver videos para que nunca estén alejadas de la realidad y vean que hay gente que no tiene agua o luz y que necesitan de nuestra ayuda. Las concientizo. Mi madre (Gisela Valcárcel) siempre me enseñó el mundo real, siento que eso es vital. Además, como familia estamos apoyando con canastas de víveres a los más necesitados.

Perfil

Ethel Pozo, conductora de televisión

Nació el 15 de diciembre de 1980 en Lima. En 2017 debutó en la conducción en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. También ha participado en películas como “Tinta roja” (2000) y “El destino no tiene favoritos” (2003).