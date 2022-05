Casi al final de la última emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo tomó la palabra para referirse a las declaraciones de Magaly Medina con respecto a su carrera profesional. Además, le aclaró que si se burla de su carrera y sus estudios, también estaría haciéndolo con su hijo Gianmarco Mendoza, quien fue su compañero de aula.

En su extenso mensaje, Ethel aclaró que ella no se siente superior a Magaly Medina por tener estudios universitarios completos; sin embargo, se diferencia de ella por sus sentimientos y “el corazón”.

“Escucho a una persona que dice: ‘Yo no estudié porque no tuve los recursos’. Yo no tuve la culpa, usted no es víctima, yo no tengo la culpa que mi madre si haya trabajado y me haya pagado mis estudios, eso no me hace peor ni mejor. Usted de aquí (señalando su cabeza) no es más que yo ni que nadie, la diferencia es que aquí (en el corazón) somos distintas, aquí no nos parecemos”, señaló.

“Ya que tocó el tema de los estudios, yo estudié con su hijo en la facultad, yo estudié carpeta con carpeta con el hijo de Magaly Medina, así que si se burla ahora de mi carrera, se está burlando de la carrera y la universidad que escogió para su hijo”, añadió Ethel Pozo.

Ethel Pozo aclara sobre sus estudios y envía mensaje a Magaly Medina

Asimismo, Ethel Pozo pidió respeto para las personas que no han podido estudiar una carrera universitaria, ya que nadie debería ser discriminado ni maltratado por este punto.

“Tengo 18 años ejerciendo esta carrera, 6 en televisión, pero no soy mejor ni peor que nadie. Usted ha dicho que hablo como la persona de la esquina, como habla cualquiera, yo soy bien humilde y a esa persona de la esquina la valoro. No porque alguien no tenga estudios debe ser menospreciado. Todos somos iguales”, precisó Pozo.

Finalmente, Ethel Pozo le envió “todo su cariño” a Magaly Medina y su familia. “Yo le mando todo mi cariño a usted, a su hijo, a su familia, a su esposo. Mi respeto y cariño, no tengo porque denigrar ni poner apodos, he estudiado con su hijo y usted habla mal de alguien que tiene la edad de su hijo, habla mal de Brunella que podría ser su nieta”, sentenció.

