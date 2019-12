La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas tras recibir algunas sorpresas que habían preparado sus compañeros y todo el equipo de producción de en “El show después del show” en la víspera de sus cumpleaños.

La conductora de televisión, que este domingo 15 de diciembre cumplirá 39 años, recibió un ramo de rosas que le envió su madre Gisela Valcárcel, quien además llamó al programa y le dedicó unas tiernas palabras.

“Hijita hermosa… Agradecida y queriendo que el amor que siento por ti se extienda hasta los hogares, porque siento que es muy bueno contagiar el amor y no solo decir sino también demostrar a las personas cuánto las amamos”, dijo inicialmente la popular ‘Señito’.

“Estaba preparándome para entrar al aire y no sabía qué no te había dicho en toda tu vida: te he dicho que te amo, que eres una bendición, que le agradezco a Dios porque te puso en mi vientre. Hoy te veo hija y solo puedo decirte que seas muy feliz”, agregó.

Tras la llamada de su madre, Ethel Pozo se conmovió aún más al ver el video de su tía Martha -hermana de su madre y quien fue la encargada de cuidarla cuando era pequeña- quien le expresó todo su amor y sus buenos deseos.

“Mi tía Martha es la hermana menor de mi mamá. Ella me enseñó a cocinar, cuando mi mamá hacía ‘Aló Gisela’ ella me llevaba al colegio, me bañaba. Yo la adoro. Gracias tía, tú sabes cuánto significas para mí", reveló muy emocionada Ethel Pozo tras ver las imágenes.





Ethel Pozo llora en vivo tras recibir sorpresa por su cumpleaños en “El show después del show”. (América TV)