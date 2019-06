Ethel Pozo a Lucho Cáceres: "Debería ser más caballero con Stephanie Valenzuela y mi mamá"

Síguenos en Facebook

Ethel Pozo, hija de la conductora de televisión Gisela Valcárcel, aseguró que el actor Lucho Cáceres debería ser más caballero con la modelo Stephanie Valenzuela y su madre.

"Amistad de 25 años, lo he visto desde niña, a los amigos verdaderos se les cuida y protege. La amistad, como cualquier sentimiento, no hace daño y no ofende. Debería ser más caballero con Stephanie y con mi mamá", expresó en diálogo con Trome.

La hija de la Valcárcel no considera coherente que Cáceres piense que un actor "tiene más valor que una chica reality".

Ethel Pozo indicó que si un hombre te "ofende una vez lo hará siempre y eso debemos entender las mujeres".

Como se recuerda, la hija de Valcárcel anunció a través de su cuenta de Facebook que cortaba la amistad que tenía con el actor tras no aceptar participar con Stephanie Valenzuela.

"Tu primer trabajo como modelo fue al lado de mi mamá. Lamento tener que leer que con tu post invocas a que la gente la agreda. Creer esto de personas que no nos conocen es algo tolerable....el desconocimiento y la libre expresión es válido. Pero de ¿Ti?", es lo que se puede leer en el comienzo de la respuesta de Pozo.

"Hasta aquí llegó mi amistad hacia ti y tu familia. Incluida tu madre, porqué si eres este tipo de caballeros prefiero alejarme de amigos como tú", agregó.