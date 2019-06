Ethel Pozo a Lucho Cáceres: "Tu primer trabajo fue como modelo al lado de mi mamá" (FOTO)

Síguenos en Facebook

Ethel Pozo, hija de la conductora Gisela Varcárcel le respondió al actor Lucho Cáceres en su post de Facebook, en el que dio a conocer su rechazo a participar con Stephanie Valenzuela.

"Tu primer trabajo como modelo fue al lado de mi mamá. Lamento tener que leer que con tu post invocas a que la gente la agreda. Creer esto de personas que no nos conocen es algo tolerable....el desconocimiento y la libre expresión es válido. Pero de ¿Ti?", es lo que se puede leer en el comienzo de la respuesta de Pozo.

Ver más: Gisela Valcárcel se refirió a Lucho Cáceres como "mal ejemplo" (VIDEO)

Añadió en la respuesta su molestia: "No le dijiste no a mi mamá, le dijiste no a una joven mujer, a Stephanie Valenzuela, se sincero, si te llamábamos para reforzar a una actriz nos decías que si, pero como has demostrado que para ti, algunas personas valen por su profesión, no quisiste actuar al lado de ella".

La hija de Gisela Valcárcel con este mensaje terminó su amistad con el histrión peruano y toda su familia. "Hasta aquí llegó mi amistad hacia ti y tu familia. Incluida tu madre, porqué si eres este tipo de caballeros prefiero alejarme de amigos como tú".

Ver más: Lucho Cáceres califica como “falta de respeto” propuesta de actuar con Stephanie Valenzuela

Como se recuerda, Gisela Valcárcel comentó en su programa que un actor se rehusó a participar en el reality de canto y baile, al lado de Stephanie Valenzuela.

Entonces, Lucho Cáceres se dio por aludido y respondió a la conductora en su cuenta de Facebook.