Ethel Pozo respalda a Pedro Gallese: "Somos humanos y cometemos errores"

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, se mostró a favor de la reconciliación entre Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz luego de que Magaly Medina mostró un 'ampay' donde el futbolista sale de un hotel junto a una joven de 21 años.

“Ellos se casaron. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, entonces, que no los separe ningún obstáculo”, expresó Ethel Pozo.

"Si yo fuera Claudia, sí, le pido que vayamos a una terapia. Yo sí, como mujer, salvaría mi hogar...Somos humanos y cometemos errores, mirando a los ojos si la persona es sincera, se puede volver a confiar”, continuó.

Recordemos que la noche de ayer Gallese le hizo una disculpa pública a la madre de sus hijos."No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia", escribió en su cuenta de Instagram, aunque desactivó los comentarios.

"No tengo excusas y solo me queda recuperar la confianza que he dañado.Estoy seguro que este mensaje te va incomodar pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres los más importante en mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy", se lee en la carta de Pedro Gallese.