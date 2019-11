Ethel Pozo se pronuncia sobre Tula Rodríguez: "amistad no puede haber por todo el dolor que hubo"

Síguenos en Facebook

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, negó en una entrevista al Trome que le guarda rencor a Tula Rodríguez pero reconoce que no pueden ser amigas por el pasado relacionado a su madre.

“Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo”, dijo Ethel Pozo.

Ethel también aseguró que no ha impedido el ingreso de Tula a alguna iglesia, como lo habían comentado los conductores de 'Válgame'.

"No hay rencor ni nada, sé que todos los seres humanos cometemos errores...Lamento mucho que hablen sin pruebas. Dios es para todos, para los solteros, divorciados, heterosexuales, homosexuales, jamás Dios va a estar segmentando personas. Todo eso es falso, me apena mucho que se digan cosas sin pruebas", señaló la hija de Gisela.

Además descartó que América haya llamado la atención a su Gisela por comunicarse con el programa de Magaly Medina.

"Al contrario. Imagínate que te difaman, entonces tienes que responder. Creo que estuvo bien que diera su versión, porque es una mentira", reveló.