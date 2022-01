Este 2022, Ethel Pozo comienza con mucha fuerza, pues América Hoy continúa al aire y, este 31 de enero, vuelve a pantallas junto a Janet Barboza, Edson Dávila y una nueva conductora. Además, la hija de Gisela Valcárcel reveló en una entrevista que está muy contenta con su relación sentimental con Julián Alexander.

En una entrevista con Trome, Ethel Pozo contó cuál es el significado de “con él me quedaré toda la vida”, afirmando que eso están en cada persona y los valores que vayan cultivando.

“Sí, pero para ese ‘toda la vida’ hacen falta muchas cosas. Están los valores de cada persona y tener un propósito juntos. Si no tienes un propósito en común es difícil que vayan a estar para toda la vida”, expresó.

Luego continuó con: “hay confianza y respeto entre nosotros. Yo estuve mucho tiempo sola porque valoro muchísimo la paz y no quiero quitarle la paz a nadie. Hacer eso para mí significa que no hay paz, no hay amor propio, tienes algunas carencias, mejor te quedas sola y solicita ayuda”.

VOLVER A CONFIAR EN EL AMOR

Ethel Pozo se sinceró y contó por qué es bueno volver a confiar en el amor. Además, toma el ejemplo que las experiencias de su mamá.

“Claro que cuesta, por experiencias vividas no solo mías, también las de mi mamá, pues cuando yo tenía 15 años ella sufrió una deslealtad y entonces te pones a pensar ¿Cómo confías tu vida a alguien si en el pasado has visto que han dañado? Por eso siempre aconsejo que la pareja vaya al psicólogo”, contó.

