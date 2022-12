Luego de que la periodista Magaly Medina criticara a Ethel Pozo por lucir ‘pancita’ en televisión, esta última no tomó en serio dichos comentarios y se animó a bromear al respecto.

Todo ocurrió cuando en ‘América hoy’ estaban hablando sobre la posibilidad de que la novia del futbolista peruano, Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, podría estar embarazada tras publicar una foto donde se le nota una pequeña pancita abultada.

Janet Barboza y Brunella Horna aseguraron que la joven tenía una sospechosa pancita que podría confirmar un embarazo. Horna le preguntó a Ethel Pozo que opinaba al respecto y ella señaló entre risas:

“De pancitas no puedo hablar porque cada vez que me como u puré me sale. Mírame, imagínate que yo hable de pancitas”, señaló divertida Ethel Pozo.

Como se recuerda, la periodista Magaly Medina emitió duras críticas contra la hija de Gisela Valcárcel por lucir vestidos ceñidos al cuerpo en su programa “América Hoy”.

“¿Qué le pasa a Ethel? ya se descuidó, se casó y ya no va más con la alimentación saludable. Parece que la vistió su peor enemigo o ya no tiene espejos en su casa. ¿Cómo la vemos con esa pancita así? Esa pancita de tamal, de chicharrón, por qué le ponen un vestido... ponte un vestido que te disimule los rollitos”, cuestionó la periodista.

Ethel Pozo habla de su aspecto físico





VIDEO RECOMENDADO

Así fue la interpretación de Gino Pesaressi en la final de ‘El Gran Show’

¡No importa el tema que elijan, él lo hará de la mejor manera! Gino Pesaressi deslumbró en la pista de baile interpretando el conocido tema "Tusuy Kusun" de Damaris en la gran final del 'El Gran Show', recibiendo así los aplausos y elogios del jurado. (Fuente: América TV)