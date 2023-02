En la última edición de América Hoy, se presentó Micheille Soifer donde protagonizó un tenso momento con Ethel Pozo, al revelar que no le gustaron sus comentarios acerca de su vestuario.

“Puedes dar tu punto de vista, pero no creo que deben de ser tan rígido, duro, me pareció muy feo su comentario, con todo el cariño”, expresó Michelle Soifer, lo cual provocó que Ethel Pozo reaccionara inmediatamente.

“Si eres conductora de televisión, sí tienes que dar tu punto de vista como muchos temas. ¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critiquen nada?... En mi caso, yo nací cuando mi mamá era famosa, siempre acepto las críticas, yo me río de ellas. Siempre nos preparamos, Michelle. Lo que pasa es que hay que tener correa. Es válido que no te guste, pero es un comentario sobre tu ropa”, acotó Ethel Pozo.

Luego continuó con: “ojo que vivimos en una democracia y libre expresión y no podemos comprar los comentarios, yo soy libre y para eso estudié comunicaciones, para hablar libremente. No puedo estar forzada hablar de alguien”.

Micheille Soifer regresa a "América Hoy"

