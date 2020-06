Eva Ayllón: “Soy la mujer más feliz cuando estoy en un escenario”

Eva Ayllón estaba planificando desde hace un año, junto a todo su equipo, la celebración a lo grande por sus 50 de carrera artística. ¡Y vaya a que iba a tirar la casa por la ventana este 31 de octubre! El Nacional estaba por concretar y también un desfile de estrellas locales e internacionales que se integrarían a su espectáculo. Pero como reza el dicho, “El hombre propone, Dios dispone”. En este caso la pandemia alteró todos los planes. “Pero seguimos trabajando para cuándo se pueda hacer”, nos dice la cantante que reflexiona sobre todo lo vivido.

Festejar 50 años de carrera y mantenerse vigente, no es cualquier cosa Eva.

Retrocedo el tiempo rápidamente y me parece mentira que hayan pasado cincuenta años, de haber sido la niña que no pretendió ser artista, pero que el canto le ganó el corazón, y se dedicó a trabajar de lleno en el arte y lo convirtió en su profesión. Ahora ya con mis 64, y acercándose esa fecha, estoy muy agradecida. Sé que me faltan muchas cosas por hacer, aprender, pero no puedo negar que soy la mujer más feliz del mundo cuando estoy sobre un escenario.

¿A pesar de los años siempre están los nervios a la hora de salir a cantar?

Para mí, pararme en un escenario es como si cantara por primera vez, y cuando me retiro, siento que podría ser la última, porque no sé lo que pueda pasar. Los nervios y el pánico escénico, aunque pocos lo crean, siempre existen, pero se me van cuando termina la primera canción y escucho los primeros aplausos.

¿El canto te cambió la vida, no?

Por eso estoy muy agradecida que Dios me dio la oportunidad de hacer una carrera y de hoy estar sana y viva para que pueda celebrar esa fecha. Cincuenta años es toda una vida que me recuerda a esa chica que empezó cantando con la minifaldita, que tenía los zapatos con hueco y pocos trajes para poder combinar. No me olvido de que alguna vez me sacaron de un lugar porque no tenía vestuario adecuado y me quedé sin trabajo, Ahora es todo lo contrario, pero es que soy como una hormiguita trabajando, orgullosa de mi carrera, de lo que he logrado, de lo que tengo y de los lauros que le he dado a mi país.

Admites que eres una hormiguita trabajadora, ¿cómo enfrentas la cuarentena?

Aunque en verdad, siempre he tenido por costumbre salir poco de casa, pero basta que te digan que no puedes hacerlo para sentirte presa, deprimida, y con mucho temor por todo lo que está pasando. A mí, se me detuvo el tiempo.

Pero no has dejado de grabar, has estado muy activa.

Mi hijo Francisco es mi gran colaborador, graba audio, video, hace la edición. He grabado nuevas versiones de mis temas y colaboraciones con Omara Portuondo, Tania Libertad, Soledad Pastorutti y vienen más. En estos tiempos difíciles, la música me ha servido para enfrentar el miedo.

Pero estás consciente que por la pandemia este año no habrá conciertos.

Me llena de tristeza. Pero como todos los cantantes y músicos, mientras tanto, haremos conciertos desde plataformas. No dejaremos de cantar, mientras tengamos las posibilidades técnicas, la música siempre estará presente.

La música, tu carrera, 50 años. ¿Hay muchos a los que tienes que agradecer, que te ayudaron a lograr tus sueños?

Claro que sí, agradezco a todas las personas que me tendieron la mano, que me abrieron las puertas, que me dieron la oportunidad de estar aquí. A las qué no, también, porque me ayudaron a ser cada vez más fuerte y en esta carrera, eso es importante.

Perfil

Eva Ayllón es cantante. María Angélica Ayllón Urbina, verdadero nombre de la cantante, nació el 7 de febrero de 1956 en Lima. Inició su carrera como vocalista de Los Kipus y luego de abandonar el trío, inicia una carrera como solista que mantiene hasta hoy.