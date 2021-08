La escritora Eva Bracamonte mostró, mediante su cuenta oficial de Instagram, una fotografía de su vientre de embarazo luego de cumplir 29 semanas de gestación, y dedicó una texto para su hija Franca.

“Franca, hoy cumplimos 29 semanas y desde que llegamos a Barcelona, hace 10 días, no hemos parado de hacer cosas. Dentro de todo, la vida está bien, no podemos quejarnos: encontramos el depa en muy buen estado, incluso casi mejor de lo que lo dejé; nos hemos instalado bien; y tus hermanas han llegado sanas y salvas”, escribió en la mencionada red social.

De acuerdo con la influencer, tuvo algunas complicaciones para programar su parto y pasó por hechos que le provocaron estrés, pero, finalmente, confía en resolverlo.

“Desde la semana pasada estoy intentando resolver eso, he tenido ya un par de citas con doulas y he intentado de varias formas inscribirme en la sanidad pública, pero al no tener el empadronamiento al día, no he podido. Y las citas para esos trámites las están dando para octubre, pero para ese momento tú ya vas a estar llegando al mundo”, indicó.

“Al final, si no lo resuelvo, creo que nos va a tocar el camino de lo privado, al menos para las citas prenatales que nos quedan y para tener un plan de contingencia solo por si el parto se complica, porque la verdad es que cada vez estoy más segura de que me gustaría parir en una casa de partos o aquí en nuestra casa acompañada de una matrona. Espero que a lo largo de esta semana logremos tener más claridad”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO