A través de sus redes sociales, Eva Bracamonte reveló que dio a luz hace unas semanas a su hija en la ciudad de Barcelona, donde vive con su esposo. La hija de la empresaria Miriam Fefer, reveló que su pequeña se llama Franca y que está muy contenta en su nueva etapa como madre.

“Nacimos hace una semana. Aún no tengo palabras. Te he prometido contarte todo, describirte cada día en un diario secreto. Pero aún no tengo palabras. Solo gracias, mi pececilla”, escribió Eva Bracamonte en Instagram junto a la fotografía que ya es viral.

Recordemos que Eva Bracamonte sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías y videos de su matrimonio, realizado de manera muy sencilla. La ceremonia se realizó en julio de este año en el parque El Olivar de San Isidro.

“Fue en el parquecito de la municipalidad, sin mucha gente y sin mucho aspaviento, como queríamos. Como ves en las fotos, me puse un vestido que tenía un hueco en la panza, para que estés bien presente en todo momento”, escribió Eva Bracamonte en su perfil de Instagram, en un mensaje dirigido a la bebé que espera.