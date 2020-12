Evaluna Montaner contó que tuvo coronavirus (COVID-19). La hija de Ricardo Montaner dio a conocer que padeció la enfermedad durante el podcast “El rincón de la tribu”, espacio en Spotify de su esposo Camilo Echeverry.

Evaluna, de 23 años, señaló que se contagió hace un menos de un mes, además contó que fue asintomática y que se le quitó el olfato.

“Me duro dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable”, explicó Evaluna. “Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, añadió la artista venozolana, según declaraciones recogidas por el portal Mega Noticias.

Evaluna y Camilo hablaron de lo difícil que fue para ellos no poder abrazarse durante esos días de cuarentena. “No tenía tan claro lo que era para mí la cercanía física y poder abrazarte y descansar en la temperatura tuya, hasta que me di cuenta cuando llegué aquí. (...) Tuvimos una semana en la que yo estuve con tapabocas y a lo lejos, sin tocarla, sin abrazarla, sin nada. ¡Qué momento complejo!”, señaló Camilo en este podcast.

“Fue bastante feo ese momento, para mí es muy importante un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito, y estuviste aquí una semana en el apartamento conmigo, con COVID-19 y siento que era más difícil eso que estar lejos”, dijo por su parte Evaluna.

VIDEO RECOMENDADO

Evaluna Montaner revela cuántos hijos desea tener

Evaluna Montaner revela cuántos hijos desea tener. (Video: @camilo)