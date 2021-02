Evan Rachel Wood, la famosa actriz estadounidense protagonista de la exitosa serie “Westworld” de HBO, ha acusado al cantante Marilyn Manson de abusos sexuales y violencia doméstica.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, escribió la actriz al inicio del comunicado que difundió en su cuenta oficial de Instagram, revelando que el artista es la persona a quien se ha referido a lo largo de los años cuando afirmaba de ser una víctima de violencia doméstica.

Cabe recordar que la relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007 cuando ella tenía 19 años y él 38. Se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año sin llegar a contraer matrimonio.

“Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, añadió en el comunicado.

En un artículo de Rolling Stone -publicado en 2016-, Evan Rachel Wood reveló que fue víctima de violación y violencia doméstica, y desde entonces ha sido una de las artistas más combativas en este ámbito. En 2019, Wood impulsó la conocida como “The Phoenix Act”, un proyecto de ley para dar más cobertura a las víctimas de violencia doméstica. El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el proyecto de ley en octubre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020.

Por otro lado, en septiembre de 2020, Manson terminó una entrevista con Metal Hammer después de que la publicación mencionara el testimonio de Wood en 2019 en el que detallaba una relación abusiva pasada.

Tras ello, los representantes de Marilyn Manson emitieron un comunicado en nombre del artista en respuesta a preguntas sobre su relación pasada con la actriz.

“Desafortunadamente, vivimos en una época en la que las personas creen lo que leen en Internet y se sienten libres de decir lo que quieran sin evidencia real. Los efectos pueden ser catastróficos y la promoción de información no basada en hechos es totalmente irresponsable. Todo lo que podemos intentar hacer, como medios de comunicación e individuos, es utilizar hechos y la verdad y no escondernos detrás de chismes y conjeturas para promover nuestras propias agendas”, dijeron en el comunicado.

VIDEO RECOMENDADO

“Gracias Totales”: Por el público, la música y Gustavo Cerati

“Gracias Totales”: Por el público, la música y Gustavo Cerati