'EVDLV': Faruk Guillén reveló que Nicola Porcella no le devolvió dinero que le prestó (VIDEO)

Beto Ortiz difundió un nuevo adelanto de lo que se verá este sábado en 'El valor de la verdad' con la participación de Faruk Guillén, anfitrión de la fiesta en Asia donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.

En el video que compartió a través de su cuenta de Instagram, el amigo de Nicola Porcella sorprende al revelar que le prestó dinero al exchico reality, pero este nunca se lo devolvió.

“Cuando él se entera que su pareja está embarazada, al primero que llama es a mí, soy el primero que se entera… Me dice 'mira lo que ha pasado' y yo le dije: 'caballero a asumir'”, contó Faruk Guillén en el sillón rojo.

Al ser consultado sobre el motivo por el cual le prestó dinero a Nicola Porcella, el empresario sostuvo que fue para el nacimiento de su hijo.

“Le presté plata para el tema del parto, hasta ahora no me devuelve, pero esas cosas no se cobran”, expresó entre risas Faruk Guillén demostrando que no le causa ningún problema ese tema.