Nicola Porcella y su confesión en EVDLV: “Angie sigue siendo el amor de mi vida”

Nicola Porcella se sentó por segunda vez en el ‘sillón rojo’ de ‘El Valor de la Verdad’ para contar todo lo referente a los videos que se presentó en el programa de Magaly Medina, donde se le acusa de maltratar verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

El modelo confesó a Beto Ortiz que sí agredió verbalmente a Angie Arizaga al interior de la discoteca. El exguerrero hizo un mea culpa y admitió que 'no era la manera' de tratarla.

"Quiero pedirle disculpas a Angie de verdad por haberle hecho quedar como una víctima. Dejarla mal como una víctima. Ella no lo es. Ella es una persona super fuerte", dijo Nicola Porcella en El valor de la verdad.

Luego, Beto Ortiz siguió con una pregunta que, al parecer, le trajo buenos recuerdos al exchicoreality: ¿Planeabas pedirle la mano a Angie en Disney World?

“Era un sueño para nosotros poder estar en Disney y viajamos con un grupo de amigos, yo no le había contado a nadie, yo planeaba pedir la mano cuando se prenda el castillo en la noche (…) yo ya tenía mi idea, pero se me pasó (…) fue el viaje más lindo que tuve con Angie”, comentó Porcella.

¿Es Angie el amor de tu vida?

La última pregunta que respondió Nicola fue más personal, ya que confesó que Angie Arizaga fue y, tal vez, siga siendo el amor de su vida.

“Hasta mis 31 años, el amor de mi vida es mi hijo, pero como pareja sí, es Angie. Lo que sentí por ella no lo he sentido por nadie. Ojo que esta pregunta hará que nadie más me haga caso un buen tiempo (…) soy sincero, yo no he encontrado en otra persona lo que he encontrado en Angie (…) Angie es y siguen siendo el amor de mi vida”, confesó Nicola Porcella.