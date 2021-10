Evelyn Vela sorprendió con las declaraciones que hizo sobre Melissa Klug en una reciente transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó cuando uno de los reporteros de ‘Magaly TV: la firme’ le preguntó si la popular ‘Blanca de Chucuito’ sigue siendo su mejor amiga.

“Comenzando que las mejores amigas paran mañana, tarde y noche. Ya no paro con ella, definitivamente no es mi mejor amiga ella porque ya tengo mi vida, estoy casada y eso de mejores amigas son estupideces ¿no?”, comentó Evelyn Vela.

Luego, durante la transmisión también le recordaron que no fue invitada a la pedida de mano que le preparó como sorpresa Jesús Barco a Melissa Klug.

“¿Tú crees que me puede importar que no me hayan invitado a la pedida, que no me tomen en cuenta?, escúchame, si me hubiesen invitado, tampoco hubiese ido porque tengo cosas más importantes que hacer”, aseguró la llamada ‘Reina del sur’.

Finalmente, Evelyn Vela manifestó que tiene muy pocos amigos en el mundo de la televisión, entre los cuales mencionó a Marisol y la exvoleibolista Leyla Chihuán. “Amigos de televisión tengo un montón ah, pero amiguitos, contaditos con la mano”, sentenció.

Por su parte, Magaly Medina no dudó en comentar el distanciamiento entre Evelyn Vela y Melissa Klug, quienes antes se lucían como ‘pinkys’. “Qué tal choteada que le dieron a Melissa Klug. Melissa, te has perdido una amiga, pero bueno”, sostuvo.