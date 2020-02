¡Se dijeron de todo! Evelyn Vela, la mejor amiga de Melissa Klug, estuvo en el set de Válgame para opinar sobre el problema que tiene la chalaca con su expareja Jefferson Farfán.

En un momento de la entrevista, Mónica Cabrejos le preguntó a la Reina del sur sobre cuál era el oficio de Melissa antes de conocer a Jefferson Farfán. “Bueno, Melissa te ha mandado a decir algo”, dijo generando la sorpresa de la conductora de Válgame.

Mónica respondió indignada: “A mí que no me mande a decir nada, porque cuando el abogado de Farfán quiso mandarme a decir que quería reunirse conmigo, acá la producción sabe y tengo el chat donde le dije ‘no señor, gracias. Yo me reúno cara a cara y cámara prendida porque yo no acepto mensajes'”.

Luego de esos comentarios, Evelyn deslizó una supuesta amistad entre Mónica y Abel Lobatón: Tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson... a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?" dijo la Reina del Sur.

Evelyn Vela desliza supuesta infidelidad de Lobatón con Mónica Cabrejos mientras tenía una relación con Melissa Klug | Válgame