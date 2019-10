Evelyn Vela le responde a Magaly Medina tras críticas a su físico: "Es un asco de persona"

Síguenos en Facebook

Luego de que Magaly Medina criticó en su programa el aspecto físico de Evelyn Vela en una reciente salida nocturna, la popular 'Reina del Sur' no dudó en responderle a la popular 'Urraca'.

“Me han contado que ha trapeado el piso conmigo y no entiendo qué tiene la señora contra mi persona, yo no le he quitado el marido a nadie ni estaba borracha en esa discoteca. Magaly solo habla coj*** de las mujeres, siempre es así”, dijo la amiga de Melissa Klug en una entrevista para Trome.

Asimismo, Evelyn Vela no dudó en recordarle a la polémica conductora de televisión las operaciones que ella se habría hecho en el cuerpo.

“Ha dicho que tengo siliconas y eso es falso, todo el tiempo he aclarado que cuando me operé me puse mi propia grasa, y si no le gusta mi cuerpo, pues qué pena. Yo no le estoy criticando las mil operaciones que se ha hecho en el cuerpo, cada quien se quiere y la quieren como es, y yo me siento muy feliz”, agregó la 'Reina del Sur'.

“Creo que solo tiene rencor en su negro corazón, es un asco de persona, pero todo en esta vida se paga. Seguro que ella aparenta ser feliz, pero no lo es", sentenció Evelyn Vela.