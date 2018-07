Ex cantante de Pantera se presentará en Lima por primera vez

Síguenos en Facebook

Phil Anselmo, ex vocalista de la legendaria banda Pantera, se presentará por primera vez en nuestro país el 10 de febrero de 2019 en el Centro de Convenciones Festiva (Avenida Alfonso Ugarte 1439 Cercado de Lima).

Phil Anselmo llegará al Perú junto con su proyecto solista denominado Philip H. Anselmo & The Illegals con el que también interpreta temas de la banda que lo lanzó a la fama en la década de 1990: Pantera. Algunos de ellos son Death Rattle, A New Level, Primal Concrete Sledge, Hellbound, entre otros.



Por el momento aún no hay información sobre la venta de entradas. Pero la noticia fue confirmada a través del perfil de Instagram del cantante donde compartió la siguiente imagen:

El grupo Philip H. Anselmo & The Illegals ha lanzado dos discos de estudio: Walk Through Exits Only, lanzado en 2014, y Choosing Mental Illness as a Virtue (2017). Ambos fueron editados por la propia disquera de Anselmo, Housecore Records.