Exjefa de prensa de Yahaira tras despido: “Eso no se hace a la persona que estuvo a tu lado en todos tus momentos”

Maritza Rodríguez, exjefa de prensa de Yahaira Plasencia, contó que se enteró gracias a las redes sociales que había sido despedida del equipo después de cinco años en el cargo.

“No hemos conversado. Anoche (lunes 13 de enero) me pasaron una foto donde otra persona ya estaba trabajando con ella, y esa es la forma como me enteré y, pues, no, no he conversado con ella”, comentó Maritza.

Luego continuó con: “Esta forma, este proceder no se hace con quien estuvo a tu lado en todos tus momentos, no se hace, definitivamente. Prefiero, no...”

Cabe mencionar que ahora, la encargada de la prensa de Yahaira es Erika Constantino, quien también es manager de varios personajes del espectáculo limeño como Katia Palma, entre otros.