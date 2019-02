Exnovio de la pareja de Melissa Loza se pronuncia en TV: "la ha vuelto una consumidora" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Melissa Loza se encuentra envuelta en un grave escándalo, luego de que su novio Juan Diego Álvarez fue detenido por posesión de drogas. Precisamente, el programa de Magaly Medina se contactó con la expareja de Juan Diego para que revele algunos detalles de cómo fue su relación con el mencionado joven.

"Como yo estaba muy deprimido por la muerte de mi padre, me hizo probar marihuana, cosa que yo nunca había hecho, pero Juan Diego, a la hora que me hace probar marihuana, tiene una capacidad de manipulación increíble (...) tomó una especie de control de mí, me empezó a alejar de mi mamá (...) me alejó de todos y concentró todo mi afecto en él", contó el empresario que solo quiso identificarse como 'Pedro'.

Asimismo, el conocido empresario limeño aseguró que Juan Diego Álvarez habría actuado de la misma manera con la exintegrante de Esto es Guerra.

"Eso es lo que me da pena de Melissa, ha hecho exactamente lo mismo con Melissa. Entonces ¿qué pasa?, que llega un punto que dependes tanto de él que la droga es él y la droga", agregó 'Pedro'.

El empresario que llevó a un viaje por Europa a Juan Diego Álvarez también explicó cómo es que Melissa Loza conoció a su actual pareja, quien la habría convertido en "una consumidora".

"Melissa me dice 'Pedro, no sé si salir con él o no'. Yo la conozco de toda la vida y le digo 'tienes derecho a estar, a relajarte', entonces salieron, les presté mi casa. Al día siguiente me dijo 'Pedro, me ha dado marihuana y me ha abierto el corazón, me ha hecho decir cosas que jamás pensé decir, no sé cómo lo ha hecho'. Juan Diego aprovechó el momento de debilidad que era cuando estaban enterrando a la hermana de su madre para captarla y meterla en la droga. La ha vuelto una consumidora", detalló 'Pedro' en el programa Magaly TV, la firme.