Expareja de bailarina de Josimar: "Me ocultaba el celular, no le gustaba que yo le acompañe a la orquesta"

Marcelo Crisóstomo, expareja de la bailarina de la orquesta de Josimar, contó al programa 'Magaly TV: La Firme' que aún mantenía una relación con la joven cuando fue la fiesta de la empresa a inicios de marzo.

La bailarina le contó a Marcelo que la orquesta de Josimar le regaló un televisor al igual que a otros trabajadores, lo que levantó la sospechas de una supuesta infidelidad. Por lo que el decidió terminar el romance que duró casi tres meses.

"Las actitudes que ella tenía no iban conmigo. Ya no quería seguir con ella. Cuando estaba con ella, me ocultaba el celular, no le gustaba que yo vaya a las presentaciones con ella...A ella no le gustaba que la acompañe a las presentaciones de la orquesta", contó el chico de 22 años a un reportero del programa.

Además el joven contó que la misma hermana de la bailarina le confirmó que su aún enamorada salía con el salsero, luego de ver un primer informe de Magaly que mostró el 'ampay' de las salidas con Josimar en una pollería.

"Cuando veo la nota no me extrañó porque su hemana mayor ya me había dicho. Ella me comenta: 'Oye mi hermana está con Josimar' y había sido ahí nomás cuando yo ya había terminado con ella, me pareció raro ¿no?", dijo el trabajador de una entidad bancaria.