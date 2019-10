Expareja de Diego Chávarri lo denuncia por maltrato físico y psicológico (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yusley Cabrera comenta que viajó a Venezuela para huir de Diego Chávarri, ya que él la maltrataba física y posológicamente delante de su pequeño hijo. La joven hizo esta denuncia en Mujeres al Mando.

La expareja de Chávarri brindó algunos audios donde se escucha los gritos del exfulbolista. Además, en un momento, se escucha a la mamá de Diego donde le pide que recapacite y que dejé a Yusley que se lleve sus cosas.

“Me empujaba, me jalaba el cabello, me ahorcaba. En una oportunidad me echó el trago encima y empezamos a discutir. Él me ofendió, discutimos, y se me fue encima”, es lo que comentó la joven desde Venezuela.