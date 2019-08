Expareja de Josimar sobre su rol de padre: "No fue ni al bautizo ni a cumpleaños de mi hijo" (VIDEO)

Andrea García, expareja del cantante Josimar, contó para el programa 'Magaly TV: La Firme' que el salsero no visita al hijo de ambos pese a que él la ha demandado por un tema de régimen de visitas al menor, quien tiene cuatro años de edad.

"Mi hijo va a visitarlo fuera del tema de conciliación que tenemos. (Josimar) tendría que ir a ver a mi hijo y no cumple. Entonces como no cumple con ir a ver a mi hijo y compartir en el espacio de mi hijo, yo envió el bebe a que visite a su papá, que se quede los fines de semanas con él porque por voluntad propia, (Josimar) no lo hace", contó la joven madre.

Además la joven madre dijo que Josimar ni asistió al bautizo de su hijo, ni a cumpleaños, ni a una actuación para la que el pequeño se preparó arduamente.

"No fue a la actuación. Mi hijo se aprendió las canciones y Josimar no fue, ni a su bautizo ni a los cumpleaños. Este año le tocaba hacer el cumpleaños a mi hijo y no le hizo nada, nada de nada. Ni en Navidad", explicó.

Andrea García contó que su niño fue víctima de bullying, pues los niños en su colegio "lo fastidiaban de que no tenía papá".

"Tuve que pedirle y rogarle y enviar a Josimar un video de mi hijo llorando porque mi hijo no quería ir al colegio porque lo fastidiaban de que no tenía papá", explicó.

Además reveló que la relación de ambos llegó a su fin cuando ella tenía cuatro meses de embarazo pues ella decidió terminar por maltrato.

"Él no figuró para nada en el embarazo solo para cuando nació porque lo llamamos para que esté con su hijo en ese momento. Yo me retiré en realidad por maltrato", señaló.