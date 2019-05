Expareja de Miguel Bosé se pronuncia sobre exposición de sus hijos en estreno de película

Síguenos en Facebook

Luego de que el artista español Miguel Bosé presentara a sus hijos Tadeo y Diego en el estreno mundial de la película 'Godzilla: King of the Monsters' en Los Ángeles, California en Estados Unidos, su expareja Nacho Palau evidenció su malestar.

"No me ha gustado nada (ver a Tadeo y Diego en el avant premiere). Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños, no", manifestó Palau en diálogo con el diario 'El País'.

"Tengo que ser prudente. No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema serio porque no lo he hecho en mi vida", agregó Nacho quien vive con los otros dos hijos de Bosé, Ivo y Telmo.

Se conoció que el cantante y se expareja se encuentran afrontando un proceso legal para poner punto final a la separación de los hijos.

La pareja anunció su separación en septiembre del 2018. Desde ese entonces, el artista decidió radicar en México donde es jurado del programa de competencia del talento infantil "Pequeños gigantes" y Nacho determinó mantenerse en España.

El 19 de mayo pasado, Miguel Bosé tras asistir al mencionado evento subió fotografías junto a sus hijos en su cuenta de Instagram.