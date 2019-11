Exreportera de Magaly Medina: “Me arrepiento de haber trabajado con ella” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

“Como ser humano, no es como se pinta en las pantallas”, fue lo que dijo la periodista Jessica Rojas sobre Magaly Medina en una entrevista para diario Ojo. La ‘exurraca’ trabajó con la conductora de TV por 10 años.

La periodista contó que fue despedida de Latina el año pasado por decisión de la propia Magaly Medina ¿Qué sucedió? Pues la reportera no pudo acceder a una entrevista con Jefferson Farfán.

Cabe mencionar que Jessica Rojas era productora periodística de “La purita verdad”. Ella fue enviada a Rusia para conversar con Jefferson Farfán, pero lamentablemente no se pudo concretar dicha exclusiva.

Ahora, Jessica se arrepiente de haber regresado a trabajar con Magaly Medina: “me arrepiento de retomar mi relación laboral en ‘La purita verdad’ con ella, me arrepiento de verdad (…) si me decían que Amor AmorAmor no iba más, me hubiera quedado en otra producción”.