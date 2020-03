La periodista peruana Rosario Victorio contó que ha sido detectada con coronavirus en España, país donde actualmente radica pues trabaja para la agencia EFE.

“Creo que yo me he contagiado de Coronavirus, lo que yo estoy viviendo es una pesadilla. (...) Hace dos días tengo fiebre muy alta, he llegado a 39,40. Tengo tos, tengo dolor corporal, siento que se me hace muy difícil respirar, la garganta ya no la soporto”, contó la exreportera de Magaly Medina y ‘Al sexto día’ a las cámaras de Panorama.

”Yo necesito saber que si me pongo mal no me van a dejar morir en mi cuarto, eso es lo que me aterra. Cuando fui al centro médico, el doctor lo único que hizo fue ponerme el termómetro y registré 39 de fiebre. Me dijo ‘lo más probable es que sí tengas el coronavirus, no te puedo atender’", agregó la joven periodista.

Asimismo, Rosario Victorio sostuvo que el consulado de Perú tampoco le ha brindado ayuda pese a la terrible situación que vive en España.

“Yo no sé qué va a pasar conmigo, me he comunicado con el consulado peruano acá en Madrid y me han dicho que no me pueden ayudar que eso es competencia de España", dijo la periodista.

VIDEO RECOMENDADO

Joven irresponsable hizo comentario sobre el coronavirus

Joven irresponsable hizo comentario sobre el coronavirus. (Magaly Tv. La firme)