​Exvocalista de Toto vuelve a Lima: "Estoy definiendo detalles sobre una película acerca de mi vida"

Síguenos en Facebook

Hacia finales de la década de 1970, Toto hacía su aparición con un estilo de hard rock que también mezclaba el jazz, funk y lo progresivo. Al frente de aquella alineación, estaba la voz de Bobby Kimball. El escenario era suyo.

De aquellos años, nacieron éxitos como “Hold the line” , “Georgy Porgy”, “Angela”, “White Sister”, “Goodbye Elenore”, “Rossana”, “Africa”, “Lovers in the Night”, “Caught In The Balance”, entre tantos otros.

En esta oportunidad, el músico regresa a Lima para el “Icons of Classic Rock”, este 4 de abril en el Plaza Arena Jockey, con el fin de reunirse con John Elefante (ex Kansas), Bill Champlin (ex Chicago), Fran Cosmo (ex Boston) y Kevin Chalfant (ex Journey).

¿Qué nos puede adelantar del concierto que tendrá en Lima? Será un show intenso, que también dependerá mucho de la entrega del público. Me reuniré con grandes amigos y será un momento especial. ¿La razón? Cantaremos los mejores temas de bandas ícono en la historia del rock. Perú va a ser escenario de uno de los mejores conciertos.

Tras su salida de Toto, usted colaboró con otras bandas del rock. ¿Cómo describe esta etapa de su carrera? He sido bendecido con fanáticos que me apoyan en todo lo que hago en mi carrera; sin ellos no sería nada. Ahora me encuentro de gira con los Icons of Classic Rock. Además, estoy definiendo los últimos detalles sobre lo que será una película acerca de mi vida.

El público que sigue a Toto aún lo recuerda como la voz principal a pesar de los años. ¿Cómo toma este hecho? Para mí es un honor que las cosas sean así. Solo me hace sentirme agradecido con todo el público que aún recuerda mi etapa más feliz en la música.

Entonces, ¿cómo ha sido para usted avanzar más allá de la etapa más feliz en su carrera? Toto sigue siendo mi banda favorita en el mundo, pero uno tiene que seguir con su vida. Es lo que hacemos nosotros, por la música y por amor a todos los fanáticos.

¿Qué le ayudó a superar los problemas en su vida, como las adicciones que lo llevaron al peor momento de su vida? Como cualquier persona, todos tenemos problemas en nuestras vidas. Tuve la suerte de que el amor de mi familia y mis amigos, así como de mis fanáticos, me curaron. Eso me mantuvo fuerte, me mantiene con fuerza en la actualidad.

Con “Hold The Line” o “I’ll Be Over You”, descubrieron etapas muy personales en sus vidas. ¿Qué lo inspira en la actualidad para seguir en la música? Todo lo que hago es con amor y así me mantendré hasta el último de mis días. Con amor logramos cambiar el mundo; ese fue uno de los objetivos de aquellas canciones, así como de David Paich, Steve Lukather y Jeff Pocaro. Así es la única forma en la que puedo seguir adelante con lo que tanto amo, como la música.

Una de las principales críticas contra el rock en la actualidad es que carece de contenido y emociones. ¿Cómo toma estos comentarios por parte de sus colegas contemporáneos? La música es un lenguaje universal y no tiene fronteras. Con el correr de los años, los estilos o géneros, todo ha cambiado; pero eso no significa que lo hecho hoy sea malo. No tengo nada en contra de lo que hacen los músicos que pertenecen a esta etapa del rock.

CIFRA

176 soles cuesta una de las entradas para asistir al concierto. Localidades en Teleticket.

PERFIL

Bobby Kimball

Músico

Fue parte de Toto entre 1977-84 y 1998-2008, con quienes lanzó siete álbumes. También ha colaborado con el músico Jimi Jamison y con los grupos Chicago y Quiet Riot.