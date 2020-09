Ezio Oliva demora varios segundos para contestar, si alguna vez imaginó su vida sin música. Con tantos años en el oficio, el cantante y compositor la tiene clara: "Quizás sí, cuando terminó Ádammo. La verdad que de alguna manera tiré la toalla, terminé resentido conmigo mismo por no haber manejado mejor esa linda etapa de mi vida. Después de lo que pasó, dije: no vuelvo a esto.

¿Y cómo fue que retomaste la música?

Yo estaba fuera, pero no del rubro del entretenimiento, porque esa es mi vida. Hasta que compongo “Siempre has sido tú” para mi matrimonio con Karen (Schwarz). Ella escuchó el tema y me dijo: ‘esto lo tienes que hacer público’. Y bueno, le hice caso. Allí empezó todo.

A partir del lanzamiento de ese tema tuviste un éxito tras otro. Hasta que llegó la pandemia..

Y no te puedo mentir que las primeras tres semanas me deprimí muy fuerte, pero luego me puse a trabajar desde casa y aquí estamos retomando proyectos y lanzando temas.

En estos meses de reflexión, ¿cuál consideras que es el principal elemento para que un cantante consiga el éxito?

El gran jefe es el público, es quien decide hasta dónde llega tu carrera, en ese sentido, si tienes muy claro eso, te lleva a respetarlo, a cuidarlo, a darle un cariño genuino. La música y el público van más allá de un buen negocio. Es realmente vital el lazo que se crea cuando uno sube a cantar, esa conexión mágica con ellos es imprescindible.

La aprobación del público es fruto de mucho trabajo..

Así es, y antes de estar pensando en internacionalizarte y te lo digo yo, que lo hice, para mí lo primero fue recorrer pueblos, ciudades y visitar radios de mi Perú. Primero debes cultivar en tu país y luego pensar en cruzar fronteras.

Los cantantes ahora compiten con “ídolos” creados en redes y plataformas..

Quizá lo que te diga sea un poco polémico, pero absolutamente hoy en lo digital, todo se puede manipular un poquito y eso lo sabemos. Pero lo que tú no puedes manipular es a un auditorio de miles, que esas personas levanten la voz por ti, aplaudan contigo, se emocionen, sientan contigo, eso es imposible. Yo he intentando concentrarme mucho en este punto, resalto mucho el hecho de que me he tomado el tiempo y me lo sigo tomando de cultivar mi relación con el público. Eso es lo único en este negocio que no se puede manipular, tu relación con la gente.

Y en tu relación con la gente, ¿ha sido premeditada la imagen que proyectas de hombre de familia?

Para nada, yo no me manejo así, la gente ama las fotos con mis hijas, pero de ahí a que sea una pose, o un tema de marketing olvídate, no hay manera. Yo no podría mantener un tipo de vida así, te soy muy sincero. Pero finalmente también quien haga eso y le funcione, es válido. Yo tengo mi manera, pero no significa que la mía, sea la verdadera. Cada persona debe decidir.

Muchos cantantes jóvenes te ven como referente, ¿te animas a darles un consejo?

No me siento con la autoridad para dar consejos, pero lo que les podría decir es que, en mi carrera, nunca he considerado un plan B, Para mí siempre ha existido solo el plan A, porque si tu empiezas algo tan ambicioso como una carrera musical y tienes en tu mente eso de, si no me sale, te estás iniciando como perdedor, y no solo en la música. Cualquiera que sea tu sueño, no puedes poner un plan B porque significa que no estás completamente seguro de lo que quieres. Hay que trabajar mucho porque esta carrera es difícil y hay cosas que tienes que cuidar, como el ser honesto, disciplinado, saber elegir las canciones correctas. Tienes que estar con los cinco sentidos.

Hay que dejar volar los sueños muchas veces. ¿Cómo te proyectas?

Sueño con en algún momento de mi vida llegar a un país y poder llenar un estadio. Los sueños no tienen limites, ¿no?, pero también sé lo que significa llegar a alcanzarlos y es mucho trabajo. Y en eso nadie me gana.

Perfil

Ezio Oliva Ricci es cantautor. Integró el grupo Adammo desde su fundación en 2007. Allí es donde empieza su carrera a nivel profesional. Luego de algunos años de haber dejado el grupo inicia una exitosa carrera como solista en el pop, latin y urbano.